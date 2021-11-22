Вице-премьер – министр по реинтеграции оккупированных территорий Верещук отметила, что в то же время Украина достроит дамбу для сдерживания воды в Северокрымском канале. Сейчас работа завершена на 90%. В строительство вкладывали государственные деньги.

Заметьте Кремль хочет закончить украинский недострой: сколько заплатят россияне за воду для крымчан

Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать,

– подчеркнула Верещук.

В Минэкологии развенчали мифы Путина

В Минэкологии сообщили, что для нужд крымчан запасов воды на полуострове должно хватить. В то же время собственными действиями Россия вызвала дефицит.

Поэтому, безусловно, вот для этих целей Украина воду туда поставлять не будет. Потому что это то же, что работать на оккупанта,

– говорится в сообщении.

Дефицит вызвали сразу 3 фактора:

промышленность, которая потребляет много воды;

аграрный сектор;

многотысячная русская армия.

Заметьте! Россия как страна-оккупант является ответственной за обеспечение Крыма водой.