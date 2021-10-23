Водохранилище Счастливое едва ли не единственный источник питьевой воды в Ялте. От него до города в 1964 году проложили водопровод под горой Ай-Петри, длиной в 7 километров.

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Технологии строительства, которые тогда использовали, оказались ненадежными, и уже через несколько лет в туннеле начали появляться трещины. Из-за аварийности в 1990-х годах Украина начала строить новый параллельный гидротуннель, но недостаток финансирования позволил проложить лишь 1,5 километра.

Российские власти в Крыму решили не экспериментировать и продолжить украинский проект. На это из карманов российских налогоплательщиков выделили астрономическую сумму – 8,5 миллиардов рублей (102 миллиона евро).

Отметим! Завершить строительство планируют до 2024 года.

Отмечается, что новый водопровод будет вдвое крупнее и мощнее. Впрочем, для Ялты вполне хватало предыдущей силы. Украинские активисты отметили, что грандиозность проекта обусловлена ​​тем, что из большого бюджета значительно легче воровать деньги.

Российские военные защищались от условного противника

В Крыму российские военные провели очередные масштабные учения на Черноморском побережье полигона ОПУК. По легенде, морская пехота противника при поддержке десантных кораблей атаковала с моря, поэтому якобы подразделения Черноморского флота России тренировались обороняться.

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По информации российских СМИ, к учениям привлекли 8 тысяч военных и 350 единиц техники:

танки;

БТРы;

самоходные артиллерийские установки.

Специально для учебных отработок в Крым перебросили 2 тысяч мотострелков из Ставропольского края и еще столько же из Краснодарского. В то же время на этой неделе также прошли учения украинских военных в Херсонской области – на админгарницах с оккупированным Крымом.

В небе над Черным морем – беспокойно

В небе над Крымом российские истребители Су-30 сопровождали над Черным морем 2 американских бомбардировщика B-1 Lancer с самолетами заправщиками. Российские истребители поднялись в небо, чтобы якобы не допустить нарушения государственной границы России.

Командование ВМС США заявило, что ничего не нарушало, а выполняло противокорабельную миссию вместе с европейскими союзниками. После того, как американские бомбардировщики изменили курс – российские истребители вернулись на базу.

Взрыв COVID-19 и наплыв российских туристов

В Крыму рекордное количество больных: 21 октября зафиксировали – 621 инфицированного, а ежесуточный прирост – не менее 20%. Отмечается, что это только официальные данные, которые занижаются оккупационными властями. Таких темпов заболевания не было за все время пандемии.

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В связи с этим с 25 октября в Крыму хотят ввести систему QR-кодов для посетителей общественных мест: ресторанов, спортзалов и кинотеатров.

Между тем Владимир Путин подписал указ о неделе выходных в ноябре в России, и граждане государства-агрессора массово начали скупать билеты в Крым. Из-за этого на полуострове активно готовят новые антиковидные ограничительные мероприятия для туристов.

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