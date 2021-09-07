Мовиться про знищення як хвойних, так і листяних дерев. Попередньо відомо, що дерева знищили для зведення новобудов.
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В окупованому Криму окупанти знищили понад 350 дерев
В Козачій бухті в Севастополі зрубали 363 дерева. Дерева висаджували ще ветерани Другої світової війни.
В окупованому Севастополі окупанти знищили дерева / Фото телеграм "Кримська ластівка"
Окрім того, видання Forpost написало, що ТОВ "Стандарт-Строй" планували вирубати в Козачій бухті дерева для будівництва новобудов. Мовилось про 365 дерев. Попередньо відомо, що рішення суду щодо цього питання ще немає.
За інформацією видання, у Козачій бухті з понад 2 тисячі вічнозелених дерев залишилась тисяча. Окрім того, мовиться про те, що там є й червонокнижні дерева.
Окрім того, так званий представник окупаційної "влади" Михайло Развожаєв заявив, що зведення будівель нічого не порушує за законом і відмовити фірмі "уряд" не може.
Коротко про останні дії окупанті в Криму
- Окупанти в окупованому Криму на початку вересня знову почали арештовувати людей. Зокрема 3 та 4 вересня 2021 року вони затримали кримських татар – заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, братів Ахтемових, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.
- Згодом арештували ще щонайменше 40 людей, які прийшли під установу ФСБ, щоб дізнатись про арештованих.
- 6 вересня стало відомо, що окупанти у Криму оформили 58 адміністративних протоколів на кримських татар, яких затримали 4 вересня в Сімферополі. Ті просто вийшли на протест.