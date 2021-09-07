Речь идет об уничтожении как хвойных, так и лиственных деревьев. Предварительно известно, что деревья уничтожили для возведения новостроек.
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В оккупированном Крыму оккупанты уничтожили более 350 деревьев
В Казачьей бухте в Севастополе срубили 363 дерева. Деревья высаживали еще ветераны Второй мировой войны.
В оккупированном Севастополе оккупанты уничтожили деревья / Фото телеграмм "Крымская ласточка"
Кроме того, издание Forpost написало, что ООО "Стандарт-Строй" планировали вырубить в Казачьей бухте деревья для строительства новостроек. Говорилось о 365 деревьях. Предварительно известно, что решения суда по этому вопросу еще нет.
По информации издания, в Казачьей бухте из более 2 тысяч вечнозеленых деревьев осталась тысяча. Кроме того, говорится, что там есть и краснокнижные деревья.
Кроме того, так называемый представитель оккупационной "власти" Михаил Развожаев заявил, что возведение зданий ничего не нарушает по закону и отказать фирме "правительство" не может.
Коротко о последних действиях оккупантов в Крыму
- Оккупанты в оккупированном Крыму в начале сентября снова начали арестовывать людей. В частности 3 и 4 сентября 2021 года они задержали крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, братьев Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
- Впоследствии арестовали еще по меньшей мере 40 человек, которые пришли под учреждение ФСБ, чтобы узнать об арестованных.
- 6 сентября стало известно, что оккупанты в Крыму оформили 58 административных протоколов на крымских татар, которых задержали 4 сентября в Симферополе. Те просто вышли на протест.