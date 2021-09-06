Люди вышли на митинг к зданию Федеральной службы безопасности. Они требовали предоставить им информацию о крымских татарах, которых обвинили в подрыве газопровода в селе Перевальное.

Важно Задержанному в Крыму заместителя главы Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы, – Чубаров

Почти всех задержанных отпустили

Их считали виновными в правонарушениях о невыполнении правил поведения при чрезвычайных ситуациях и неповиновения полиции.

Всех задержанных, кроме Арсена и Эскендера Ахтемова, отпустили из изоляторов. Всего там находилось более 50 человек.

Задержание крымских татар: что этому предшествовало

  • Оккупанты 4 сентября обыскали дом и задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.
  • Силовики удерживали его в неизвестном помещении, в наручниках и с мешком на голове.
  • США отреагировали на задержание Россией замглавы Меджлиса. Госдеп призвал Кремль немедленно освободить Джелялова и других крымских татар.
  • Кроме того, 3 – 4 сентября сотрудники ФСБ задержали и похитили 5 крымских татар: Азиза Ахтемова, Эльдара Одаманов, Шевкета Усеинова, Асана Ахтемова и Наримана Джелялова.
  • Алексей Резников считает, что такие дерзкие действия оккупантов являются основанием для усиления международных санкций против Кремля.