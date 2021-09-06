Люди вийшли на мітинг до будівлі Федеральної служби безпеки. Вони вимагали надати їм інформацію про кримських татар, яких звинуватили у підриві газопроводу в селі Перевальне.
Важливо Затриманому в Криму заступнику глави Меджлісу загрожує до 15 років тюрми, – Чубаров
Майже всіх затриманих відпустили
Їх вважали винними у правопорушеннях щодо невиконання правил поведінки при надзвичайних ситуаціях і непокори поліції.
Всіх затриманих, крім Арсена і Ескендера Ахтемова, відпустили з ізоляторів. Загалом там перебувало понад 50 осіб.
Затримання кримських татар: що цьому передувало
- Окупанти 4 вересня обшукали будинок та затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.
- Силовики утримували його у невідомому приміщенні, в наручниках та з мішком на голові.
- США відреагували на затримання Росією заступника голови Меджлісу. Держдеп закликав Кремль негайно звільнити Джелялова та інших кримських татар.
- Крім того, 3 – 4 вересня працівники ФСБ затримали і викрали 5 кримських татар: Азіза Ахтемова, Ельдара Одаманов, Шевкета Усеїнова, Асана Ахтемова і Нарімана Джелялова.
- Олексій Резніков вважає, що такі зухвалі дії окупантів є підставою для посилення міжнародних санкцій проти Кремля.