Люди вийшли на мітинг до будівлі Федеральної служби безпеки. Вони вимагали надати їм інформацію про кримських татар, яких звинуватили у підриві газопроводу в селі Перевальне.

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Майже всіх затриманих відпустили

Їх вважали винними у правопорушеннях щодо невиконання правил поведінки при надзвичайних ситуаціях і непокори поліції.

Всіх затриманих, крім Арсена і Ескендера Ахтемова, відпустили з ізоляторів. Загалом там перебувало понад 50 осіб.

Затримання кримських татар: що цьому передувало