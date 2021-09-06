Реакция США на задержание Джелялова
Вашингтон осудил задержание 4 сентября замглавы меджлиса Крыма. Он также призвал освободить по меньшей мере 45 других крымских татар, которых задержали оккупанты.
Важно МИД заявил о пытках арестованного оккупантами Наримана Джеляла
Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее из длительного ряда политически мотивированных задержаний Меджлиса и его руководства, которое было нацелено на репрессии из-за противодействия попытке аннексии Крыма Россией,
– подчеркнули в Госдепе.
Там отметили, что США во время саммита Крымской платформы подтвердили, что Крым – это Украина. Вашингтон твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Что известно о задержании замглавы Меджлиса
- В доме Джелялова в Первомайске 4 сентября провели обыски. После этого силовики задержали политика и повезли в неизвестном направлении. Кстати, ФСБ наведалось и к другим крымским татарам.
- Заместителя главы Меджлиса оккупанты заподозрили в "диверсии". Теперь ему грозит до 15 лет заключения.
- Рефат Чубаров говорит, что удерживают его заместителя с особой жесткостью – в наручниках и с мешком на голове.
- Президент Владимир Зеленский считает, что так Россия реагирует на проведение Крымской платформы. Он призвал Москву немедленно освободить Джелялова.
- Из-за задержания крымских татар в Киеве возле посольства России состоялась акция протеста. Активисты выкрикивали: "Путин – убийца".