Пострадавших срочно госпитализировали в ближайшую больницу. До приезда медиков им оказывали помощь спасатели.

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В оккупированном Крыму обвалилась двадцатитонная глыба

ЧП произошло на диком пляже в Любимовке. По предварительным данным, обвалилась 20-тонная глыба. На сайте "правительства" города отмечено, что одному из пострадавших провели операцию.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что специалисты проводят принудительные обвалы потенциально опасных участков на официальных пляжах, но не везде это возможно. По его словам, до конца года разработают рекомендации, что делать с побережьем.



В Крыму обвалилась 20-тонная глыба / Фото МЧС Севастополя



Пострадали 2 человека / Фото МЧС Севастополя