Жилье местных жителей фактически смыло потоками воды. По словам пострадавшей, люди "живут, как бомжи", ведь у них нет денег на преодоление последствий непогоды.

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Зеленский обсудил с Байденом оккупацию Крыма

Владимир Зеленский 1 сентября встретился с Джо Байденом. Разговор состоялся в Белом доме и длился 2 часа. В частности политики обсудили и оккупацию Россией Крымского полуострова. "Много раз звучало слово "Крым"", – сообщил президент Украины. Он также отметил, что США считают Крымскую платформу очень мощной инициативой.

В Крыму вакцинируют только российской вакциной

В оккупированном Крыму для желающих вакцинироваться доступны 4 препарата, впрочем, только российского производства:

"Спутник V";

"Спутник Лайт";

EpiVacCorona;

CoviVac.

Впрочем, многие жители оккупированного полуострова не доверяют российской вакцине. Поэтому Министерство здравоохранения Украины советует прививаться на материке вакцинами, признанными ВОЗ.

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