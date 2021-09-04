Житло місцевих мешканців фактично змило потоками води. За словами постраждалої, люди "живуть, як бомжі", адже не мають грошей на подолання наслідків негоди.

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Зеленський обговорив з Байденом питання Криму

Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся з Джо Байденом. Розмова відбулась у Білому Домі й тривала 2 години. Зокрема політики обговорили й окупацію Росією Кримського півострова. "Багато разів звучало слово "Крим"", – повідомив президент України. Він також відзначив, що США вважають Кримську платформу дуже потужною ініціативою.

У Криму вакцинують лише російською вакциною

В окупованому Криму для охочих вакцинуватися доступні 4 препарати, втім лише російського виробництва:

"Супутник V";

"Супутник Лайт";

EpiVacCorona;

CoviVac.

Втім багато жителів окупованого півострова не довіряють російській вакцині. Тому Міністерство охорони здоров'я України радить щепитися на материку вакцинами, визнаними ВООЗ.

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