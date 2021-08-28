Его семья была проукраинских взглядов. Но, как признался Сохань, украинский патриотизм на оккупированном Россией полуострове приветствовали не все. После оккупации России, мужчина захотел уехать из Крыма: "с каждым днем я все больше ненавидел эту страну".

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Михаил Джамаль поссорился с родными

Владелец строительного бизнеса Михаил Джамаль – из Севастополя, грек по происхождению. Бежать из Крыма ему помог бывший офицер контрразведки, который сломал присягу и перешел на сторону России. Джамаль до последнего не верил, что Россия оккупирует Крым. Из-за своих взглядов он поссорился с родными.

Эльмиру Катаки не поддержали друзья

Крымскотатарская вышивальщица Эльмира Катаки – мать троих детей. До оккупации в Крыму оказывала юридические услуги. Выехала с полуострова, потому что не выдержала российской пропаганды. Ее друзья и родные не поддержали переезд. Некоторые считают ее предательницей, а некоторые поддерживают мнение, что крымские татары должны жить на полуострове.

История Александра Гуляева

Коренной крымчанин Александр Гуляев воспитывался в коммунистической идеологии и всю жизнь говорил по-русски. С детства ему закладывали взгляды, что все нации одинаковы и равны. Сейчас он владелец издательства "Друкарик", а в Крым возвращаться не намерен.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии" за 28 августа: смотрите видео 24 канала