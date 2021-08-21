Представительница оккупационной власти подчеркнула, что речь идет о посягательстве на "чужое и суверенное государство". К тому же член "Единой России" призналась, что очень ждала от Министерства иностранных дел Украины приглашения на саммит.

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Зеленский пообщался с крымскими журналистами

Владимир Зеленский встретился с крымскими журналистами на острове Змеиный. Президент ответил, как планирует начать процесс возвращения оккупированного Крыма, рассказал детали проведения саммита Крымской платформы. Глава государства также подчеркнул, что для Украины вопрос политзаключенных – самый важный. Однако он пока заторможен полностью.

Кулеба отреагировал на заявления Лаврова о Крымской платформе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит Крымской платформы "шабашем". В МИД Украины уже отреагировали на такие заявления. Дмитрий Кулеба ответил, что доволен нервной реакцией политика на это событие.

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