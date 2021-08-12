Такое заявление Лавров сделал во время встречи с участниками арткластера "Таврида".
Важно Нарушить длительное молчание: зачем нужна Крымская платформа
Российский министр иностранных дел убежден, что на Крымской платформе Запад якобы будет "развивать неонацистские настроения Киева".
Через неделю состоится очередной шабаш – Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти,
– сказал Лавров.
Ранее в России уже критиковали Крымскую платформу, заявив, что "Киев пытается организовать яркое мероприятие, а не вернуть Крым".
Что такое Крымская платформа?Крымская платформа – это мероприятия, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма. Проведение саммита анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Он пригласил иностранных лидеров присоединиться.
Заметим, что саммит Крымской платформы 23 августа будет состоять из 4 тематических панелей. Кроме этого, будет основное заседание с участием глав международных делегаций.