Таку заяву Лавров зробив під час зустрічі з учасниками арткластеру "Таврида".

Важливо Порушити тривалу мовчанку: навіщо потрібна Кримська платформа

Російський міністр закордонних справ переконаний, що на Кримській платформі захід нібито "розвиватиме неонацистські настрої Києва".

Через тиждень відбудеться черговий шабаш – Кримська платформа, на якій захід буде продовжувати пестувати неонацистські, расистські настрої сучасної української влади,

– сказав Лавров.

Раніше у Росії вже критикували Кримську платформу, заявивши, що "Київ намагається організувати яскравий захід, а не повернути Крим".

Що таке Кримська платформа? Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму. Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.

Зауважимо, що саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Окрім цього, буде основне засідання за участі глав міжнародних делегацій.

Зверніть увагу! Станом на 11 серпня загальна кількість учасників саміту Кримської платформи зросла до 38. Водночас список країн, які висловлюють підтримку та готовність взяти участь у першому саміті, продовжує розширюватися.