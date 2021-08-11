Список стран, которые выражают поддержку и готовность принять участие в первом саммите Крымской платформы, продолжает расширяться.
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Все больше стран поддерживают Крымскую платформу
Количество участников учредительного саммита Крымской платформы (11 августа – 24 канал) выросло до 38,
– написал Кулеба.
Он уточнил, что еще один европейский партнер прислал подтверждение. Сейчас Украина продолжает работать над увеличением поддержки Крымской платформы и количества ее учредителей.
Напомним, 10 августа свое участие в инициативе подтвердили сразу 3 европейские страны.
Крымская платформа: что о ней известно
- Создание Крымской платформы еще в сентябре 2020 года анонсировал Владимир Зеленский. Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма.
- Первый саммит платформы проведут накануне 30-го Дня Независимости – 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей. Кроме этого, будет основное заседание с участием глав международных делегаций.
- В то же время в Украине раздумывают над тем, чтобы "припарковать" Крымскую платформу в рамках Организации Объединенных Наций. Ведь проводить мероприятие ежегодно нет возможности.