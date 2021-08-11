Список стран, которые выражают поддержку и готовность принять участие в первом саммите Крымской платформы, продолжает расширяться.

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Все больше стран поддерживают Крымскую платформу

Количество участников учредительного саммита Крымской платформы (11 августа – 24 канал) выросло до 38,

– написал Кулеба.

Он уточнил, что еще один европейский партнер прислал подтверждение. Сейчас Украина продолжает работать над увеличением поддержки Крымской платформы и количества ее учредителей.

Напомним, 10 августа свое участие в инициативе подтвердили сразу 3 европейские страны.

Крымская платформа: что о ней известно