Представниця окупаційної влади підкреслила, що мовиться про посягання на "чужу й суверенну державу". До того ж членкиня "Єдиної Росії" зізналася, дуже чекала від Міністерства закордонних справ України запрошення на саміт.

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Зеленський поспілкувався з кримськими журналістами

Володимир Зеленський зустрівся з кримськими журналістами на острові Зміїний. Президент відповів, як планує розпочати процес повернення окупованого Криму, розповів деталі проведення саміту Кримської платформи. Глава держави також наголосив, що для України питання політв'язнів – найважливіше. Однак воно наразі загальмовано повністю.

Кулеба відреагував на заяви Лаврова про Кримську платформу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав саміт Кримської платформи "шабашем". У МЗС України вже відреагували на такі заяви. Дмитро Кулеба відповів, що задоволений нервовою реакцією політика на цю подію.

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