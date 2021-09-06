Постраждалих терміново госпіталізували до найближчої лікарні. До приїзду медиків їм надавали допомогу рятувальники.

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В окупованому Криму обвалилася двадцятитонна брила

Надзвичайна подія сталася на дикому пляжі в Любимівці. За попередніми даними, обвалилася 20-тонна брила. На сайті "уряду" міста відзначено, що одному з постраждалих провели операцію.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв сказав, що фахівці проводять примусові обвали потенційно небезпечних ділянок на офіційних пляжах, але не скрізь це можливо. За його словами, до кінця року розроблять рекомендації, що робитимуть з узбережжям.



У Криму обвалилася 20-тонна брила / Фото МНС Севастополя



Постраждали 2 людини / Фото МНС Севастополя