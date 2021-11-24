Цю думку озвучив Сергій Аксьонов, який з 2014 року керує окупаційною російською адміністрацією у Криму. Утім, послався при цьому на "ініціативу болгарської спільноти".

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Аксьонов запросив у гості президента Болгарії, який називав Крим російським

Сергій Аксьонов, якого чомусь називають "главою Криму" (по суті він очолює російську окупаційну адміністрацію) запросив відвідати півострів президента Болгарії Румена Радева.

Чому запросив?

  • Бо днями Радев назвав Крим російським, причому кілька разів.
  • І це при тому, що Болгарія є частиною НАТО та ЄС, які не визнавали й не визнають "приєднання" Криму до Росії.

Як запросив?

  • Як Аксьонов написав у себе у фейсбуці, він мав зустріч з представником "болгарської спільноти" Криму, і обговорив із ним "висловлювання президента Болгарії Румена Радева, які спричинили значний міжнародний резонанс".
  • Далі глава окупаційної адміністрації Криму заявив, що підтримує "ініціативу болгарської спільноти" щодо запрошення Радева на півострів. Мовляв, тому треба переконатися, що "анексії немає".

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