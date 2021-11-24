Цю думку озвучив Сергій Аксьонов, який з 2014 року керує окупаційною російською адміністрацією у Криму. Утім, послався при цьому на "ініціативу болгарської спільноти".

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Аксьонов запросив у гості президента Болгарії, який називав Крим російським

Сергій Аксьонов, якого чомусь називають "главою Криму" (по суті він очолює російську окупаційну адміністрацію) запросив відвідати півострів президента Болгарії Румена Радева.

Чому запросив?

Бо днями Радев назвав Крим російським, причому кілька разів.

І це при тому, що Болгарія є частиною НАТО та ЄС, які не визнавали й не визнають "приєднання" Криму до Росії.

Як запросив?

Як Аксьонов написав у себе у фейсбуці, він мав зустріч з представником "болгарської спільноти" Криму, і обговорив із ним "висловлювання президента Болгарії Румена Радева, які спричинили значний міжнародний резонанс".

Далі глава окупаційної адміністрації Криму заявив, що підтримує "ініціативу болгарської спільноти" щодо запрошення Радева на півострів. Мовляв, тому треба переконатися, що "анексії немає".

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