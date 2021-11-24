Это мнение озвучил Сергей Аксенов, с 2014 года руководящий оккупационной российской администрацией в Крыму. Впрочем, сослался при этом на "инициативу болгарского сообщества".

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Аксенов пригласил в гости президента Болгарии, называвшего Крым российским

Сергей Аксенов, которого почему-то называют главой Крыма (по сути он возглавляет российскую оккупационную администрацию) пригласил посетить полуостров президента Болгарии Румена Радева.

Почему пригласил?

Потому что на днях Радев назвал Крым российским, причем несколько раз.

И это при том, что Болгария является частью НАТО и ЕС, которые не признаваои и не признают "присоединение" Крыма к России.

Как пригласил?

Как Аксенов написал у себя в фейсбуке, у него была встреча с представителем "болгарского сообщества" Крыма, на которой обсуждали "высказывания президента Болгарии Румена Радева, повлекшие значительный международный резонанс".

Далее глава оккупационной администрации Крыма заявил, что поддерживает "инициативу болгарского сообщества" по приглашению Радева на полуостров. Мол, ему нужно убедиться, что "аннексии нет".