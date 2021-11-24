Это мнение озвучил Сергей Аксенов, с 2014 года руководящий оккупационной российской администрацией в Крыму. Впрочем, сослался при этом на "инициативу болгарского сообщества".
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Аксенов пригласил в гости президента Болгарии, называвшего Крым российским
Сергей Аксенов, которого почему-то называют главой Крыма (по сути он возглавляет российскую оккупационную администрацию) пригласил посетить полуостров президента Болгарии Румена Радева.
Почему пригласил?
- Потому что на днях Радев назвал Крым российским, причем несколько раз.
- И это при том, что Болгария является частью НАТО и ЕС, которые не признаваои и не признают "присоединение" Крыма к России.
Как пригласил?
- Как Аксенов написал у себя в фейсбуке, у него была встреча с представителем "болгарского сообщества" Крыма, на которой обсуждали "высказывания президента Болгарии Румена Радева, повлекшие значительный международный резонанс".
- Далее глава оккупационной администрации Крыма заявил, что поддерживает "инициативу болгарского сообщества" по приглашению Радева на полуостров. Мол, ему нужно убедиться, что "аннексии нет".
Резонансные заявления Радева о Крыме: как это было
- В Болгарии прошли президентские выборы. Во время дебатов Румен Радев (в то время действующий президент, а впоследствии его же и переизбрали) заявил, что Крым – российский. Впоследствии Радев повторил этот тезис (хоть и уточнил, что российская оккупация Крыма – таки нарушение международного права).
- В Украине такие слова болгарского президента осудили. Также обеспокоенность по поводу инцидента выразили в Европейской комиссии и в США.