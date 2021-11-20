Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился позицией президента Болгарии. Украинский чиновник высказался об этом на своей странице в Твиттере.
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Кулеба объяснил, "что такое драма"
Глава украинского МИД подчеркнул, что такие опрометчивые высказывания президента Болгарии нанесли удар дружественным отношениям между странами.
Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей,
– подчеркнул чиновник.
Кулеба также отметил, что через такие заявления своего президента Болгария подыграла российской пропаганде и подверглась критике со стороны Евросоюза.
Что этому предшествовало
- Скандальное высказывание от действующего лидера Болгарии прозвучало во время теледебатов. Их устроили накануне второго тура президентских выборов в стране.
- Румен Радев подчеркнул, что Болгария должна сохранять прагматичную позицию в отношении официальной Москвы. Отвечая на вопрос о Крыме, политик заявил, что "полуостров сейчас российский".
- Позиция его оппонента – Атанаса Герджикова – совсем другая. Он подчеркнул, что Крым – это территория Украины. А также отметил, что нельзя сейчас отменять санкции против России.
- В украинском МИД обеспокоены такой позицией Редева, поэтому пригласили на разговор посла Болгарии. Дипломат заверил, что его страна неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.
- Впрочем, вместо опровержения Радев шокировал очередным дерзким заявлением. Он сказал журналистам, что якобы в соответствующем вопросе "нет никакой драмы".
Полный текст сообщения Кулебы в Твиттере:
"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде."