Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился позицией президента Болгарии. Украинский чиновник высказался об этом на своей странице в Твиттере.

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Кулеба объяснил, "что такое драма"

Глава украинского МИД подчеркнул, что такие опрометчивые высказывания президента Болгарии нанесли удар дружественным отношениям между странами.

Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей,

– подчеркнул чиновник.

Кулеба также отметил, что через такие заявления своего президента Болгария подыграла российской пропаганде и подверглась критике со стороны Евросоюза.

Что этому предшествовало

Скандальное высказывание от действующего лидера Болгарии прозвучало во время теледебатов. Их устроили накануне второго тура президентских выборов в стране.

Румен Радев подчеркнул, что Болгария должна сохранять прагматичную позицию в отношении официальной Москвы. Отвечая на вопрос о Крыме, политик заявил, что "полуостров сейчас российский".

Позиция его оппонента – Атанаса Герджикова – совсем другая. Он подчеркнул, что Крым – это территория Украины. А также отметил, что нельзя сейчас отменять санкции против России.

В украинском МИД обеспокоены такой позицией Редева, поэтому пригласили на разговор посла Болгарии. Дипломат заверил, что его страна неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.

Впрочем, вместо опровержения Радев шокировал очередным дерзким заявлением. Он сказал журналистам, что якобы в соответствующем вопросе "нет никакой драмы".

Полный текст сообщения Кулебы в Твиттере:

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде."