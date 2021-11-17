Во втором туре выборов его соперником станет представитель партии ГЭРБ Атанас Герджиков. Его кандидатуру поддержали 22,83% избирателей.
К теме Результаты выборов в Германии: кто попадет в Бундестаг
По данным Центральной избирательной комиссии, за действующего президента страны проголосовали 1 322 128 избирателей. Этот результат не позволяет ему победить, так что уже 21 ноября состоится 2 тур.
Какими являются результаты других кандидатов
В то же время, третье место на президентских выборах занял глава "Движения за права и свободы" Мустафа Карадай. Его поддержали 11,57% избирателей.
Другие кандидаты набрали менее 4% голосов.
Интересно Грузинская оппозиция не признала официальные результаты выборов и объявила "мирную революцию"
Выборы в Болгарии: что известно
- В Болгарии 14 ноября прошел первый тур президентских выборов.
- Всего на пост президента выдвигались 23 кандидата.
- Следует отметить, что 14 ноября также состоялись третьи за год парламентские выборы. Победу на них одержала партия We Continue The Change. Второе место заняла политсила ГЭРБ.