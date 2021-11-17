У другому турі виборів його суперником стане представник партії ГЕРБ Атанас Герджиков. Його кандидатуру підтримали 22,83% виборців.
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За даними Центральної виборчої комісії, за чинного президента країни проголосували 1 322 128 виборців. Цей результат не дозволяє йому перемогти, тож вже 21 листопада відбудеться 2 тур.
Якими є результати інших кандидатів
Водночас третє місце на президентських виборах посів глава "Руху за права й свободи" Мустафа Карадай. Його підтримали 11,57% виборців.
Інші кандидати набрали менше ніж 4% голосів.
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Вибори у Болгарії: що відомо
- У Болгарії 14 листопада відбувся перший тур президентських виборів.
- Загалом на посаду президента висувались 23 кандидати.
- Варто зауважити, що 14 листопада також відбулися треті за рік парламентські вибори. Перемогу на них здобула партія We Continue The Change. Друге місце посіла політсила ГЕРБ.