Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився позицією президента Болгарії. Український урядовець висловився щодо цього на своїй сторінці у твітері.
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Кулеба пояснив, "що таке драма"
Очільник українського МЗС підкреслив, що такі необачні висловлювання президента Болгарії завдали удару дружнім відносинам між країнами.
Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території й вбила тисячі людей,
– наголосив урядовець.
Кулеба також зауважив, що через такі заяви свого президента Болгарія підіграла російській пропаганді й зазнала критики з боку Євросоюзу.
Що цьому передувало
- Скандальне висловлювання від чинного лідера Болгарії прозвучало під час теледебатів. Їх влаштували напередодні другого туру президентських виборів у країні.
- Румен Радев наголосив, що Болгарія має зберігати прагматичну позицію щодо офіційної Москви. Відповідаючи на питання про Крим, політик заявив, що "півострів зараз російський".
- Позиція його опонента – Атанаса Герджикова – зовсім інша. Він підкреслив, що Крим – це територія України. А також зазначив, що не можна наразі скасовувати санкції проти Росії.
- В українському МЗС стурбовані такою позицією Редева, тож запросили на розмову посла Болгарії. Дипломат запевнив, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність України.
- Втім, замість спростування Радев шокував черговою зухвалою заявою. Він сказав журналістам, що нібито у відповідному питанні "немає жодної драми".
Повний текст допису Кулеби у твітері:
"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді."