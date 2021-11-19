Костадін Коджабашев прибув у Міністерство закордонних справ 19 листопада.
Головне тут Президент Болгарії заявив, що Крим – "російський", а санкції – неефективні
Заяви Радева не сприяють розвитку добросусідських відносин
Українські дипломати довели до посла позицію щодо некоректності та неприпустимості висловлювань Радева. Мовиться про заяву президента під час передвиборчих теледебатів.
У МЗС переконані, що слова глави Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин між країнами. Це суперечить позиції Софії шодо підтримки суверенітету України.
Що заявив посол Болгарії
Посол Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території. Дипломат наголосив, що Болгарія бере активну участь у Кримській платформі.
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Головне про скандальну заяву Румена Радева
- Зараз Радев хоче переобратись на другий президентський термін.
- 18 листопада відбулись дебати між Радевом і його конкурентом Атанасом Герджиковом.
- Герджиков заявив, що Крим – це територія України. Він вважає, що санкції проти Росії скасовувати не можна.
- Інша позиція у Радева: він повідомив, що санкції проти Росії не дають результати, а "Крим наразі російський".