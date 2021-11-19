Костадін Коджабашев прибув у Міністерство закордонних справ 19 листопада.

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Заяви Радева не сприяють розвитку добросусідських відносин

Українські дипломати довели до посла позицію щодо некоректності та неприпустимості висловлювань Радева. Мовиться про заяву президента під час передвиборчих теледебатів.

У МЗС переконані, що слова глави Болгарії не сприяють розвитку добросусідських відносин між країнами. Це суперечить позиції Софії шодо підтримки суверенітету України.

Важливо! Офіційний Київ очікує на спростування Руменом Радевом його заяви.

Що заявив посол Болгарії

Посол Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території. Дипломат наголосив, що Болгарія бере активну участь у Кримській платформі.

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