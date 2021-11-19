Костадин Коджабашев прибыл в Министерство иностранных дел 19 ноября.
Главное здесь Президент Болгарии заявил, что Крым – "российский", а санкции – неэффективны
Заявления Радева не способствуют развитию добрососедских отношений
Украинские дипломаты донесли до посла позицию касательно некорректности и недопустимости высказываний Радева. Речь идет о заявлении президента во время предвыборных теледебатов.
В МИД убеждены, что слова главы Болгарии не способствуют развитию добрососедских отношений между странами. Это противоречит позиции Софии по поддержке суверенитета Украины.
Что заявил посол Болгарии
Посол Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии касательно поддержки территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории. Дипломат подчеркнул, что Болгария активно участвует в Крымской платформе.
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Главное о скандальном заявлении Румена Радева
- Сейчас Радев хочет переизбраться на второй президентский срок.
- 18 ноября состоялись дебаты между Радевом и его конкурентом Атанасом Герджиковым.
- Герджиков заявил, что Крым – это территория Украины. Он считает, что санкции против России отменять нельзя.
- Другая позиция у Радева: он сообщил, что санкции против России не дают результаты, а "Крым на данный момент российский".