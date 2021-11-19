Костадин Коджабашев прибыл в Министерство иностранных дел 19 ноября.

Главное здесь Президент Болгарии заявил, что Крым – "российский", а санкции – неэффективны

Заявления Радева не способствуют развитию добрососедских отношений

Украинские дипломаты донесли до посла позицию касательно некорректности и недопустимости высказываний Радева. Речь идет о заявлении президента во время предвыборных теледебатов.

В МИД убеждены, что слова главы Болгарии не способствуют развитию добрососедских отношений между странами. Это противоречит позиции Софии по поддержке суверенитета Украины.

Важно! Официальный Киев ожидает опровержения Руменом Радевом его заявления.

Что заявил посол Болгарии

Посол Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии касательно поддержки территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории. Дипломат подчеркнул, что Болгария активно участвует в Крымской платформе.

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