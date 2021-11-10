В украинском зарубежном ведомстве обратили внимание на заявления министра иностранных дел Беларуси о Крыме. Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко.

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Реакция Украины на заявление Беларуси о "российском Крыме"

По словам Николенко, в министерстве исходят из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украино-белорусских отношений,

– добавил спикер МИД.

Он также выразил надежду, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права.

Белорусский министр назвал Крым "российским"