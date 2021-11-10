В украинском зарубежном ведомстве обратили внимание на заявления министра иностранных дел Беларуси о Крыме. Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко.
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Реакция Украины на заявление Беларуси о "российском Крыме"
По словам Николенко, в министерстве исходят из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.
Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украино-белорусских отношений,
– добавил спикер МИД.
Он также выразил надежду, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права.
Белорусский министр назвал Крым "российским"
- Глава МИД Беларуси Владимир Макей дал интервью российскому изданию. На вопрос о том, чей Крым дипломат ответил, что реально это – "российская территория".
- Он также добавил, что официальная позиция Беларуси по отношению к полуострову не изменилась. То есть, в Минске признают российскую оккупацию Крыма.