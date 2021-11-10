В українському закордонному відомстві звернули увагу на заяви міністра закордонних справ Білорусі про Крим. Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
До теми Позиція залишається такою, як і була, – МЗС Білорусі відкрито назвало Крим "російським"
Реакція України на заяву Білорусі про "російський Крим"
За словами Ніколенка, у міністерстві виходять з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.
Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин,
– додав речник МЗС.
Він також висловив сподівання, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права.
Білоруський міністр назвав Крим "російським"
- Очільник МЗС Білорусі Володимир Макей дав інтерв'ю російському виданню. На запитання про те, чий Крим, дипломат відповів, що реально це – "російська територія".
- Він також додав, що офіційна позиція Білорусі щодо півострова не змінилася. Тобто у Мінську визнають російську окупацію Криму.