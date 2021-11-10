Заява міністра закордонних справ є фактичним визнанням Білорусі російської окупації українського півострова.
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Макей каже про реальність
Голова МЗС режиму Лукашенка переконаний, що в реальності Крим є "російською територією". Однак крім такої цинічної заяви, Володимир Макей додав, що позиція Білорусі не змінилася. Тобто у Мінську вже давно визнають російську окупацію півострова, однак тепер про це говорять відкрито.
Позиція Білорусі по Криму залишається такою, якою була. У реальності ми розуміємо, що Крим зараз є російською територією. Давайте виходити з цього,
– заявив Макей.
Цей коментар Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало на своїй офіційній сторінці у Twitter.
Останні заяви в Білорусі щодо Криму
- Під час поїздки російського президента Володимира Путіна в окупований Крим, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко поскаржився на те, що очільник Кремля не взяв його із собою.
- Під час великої пресконференції 9 серпня Лукашенко заявив, що визнає Крим російським, коли останній олігарх з Росії почне постачати на півострів свою продукцію.