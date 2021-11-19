Скандальну заяву Радев зробив під час дебатів зі своїм головним опонентом на пост президента – Анастасом Герджиковим. За словами очільника Болгарії, санкції нібито є неефективними.
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Свою проокупантську позицію Радев назвав прагматизмом у зовнішній політиці.
Також політик заявив, що Болгарії начебто варто зберігати прагматичну позицію у бік офіційної Москви. Бо країна-агресорка – нібито дуже важливий фактор у боротьбі з глобальним тероризмом.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про Крим від свого опонента, Радев заявив: "він зараз російський".
Росія не може бути нашою моделлю розвитку, але Росія не може бути нашим ворогом,
– продовжив політик.
Позиція Герджикова
Представник партії ГЕРБ Атанас Герджиков наголосив, що Крим – територія України. Політик також заявив: що санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не врегулюють справу Криму та питання прав людини в Росії.
Президентські вибори у Болгарії: останні новини
- Перший тур президентських виборів у Болгарії відбувся 14 листопада. На посаду президента балотувалися 23 кандидати.
- До другого туру увійшли чинний президент Болгарії Румен Радев та Атанас Герджиков.
- Радев отримав 49,42% голосів виборців.
- Герджиков – 22,83% виборців.
- Другий тур виборів відбудеться 21 листопада.