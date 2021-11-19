Скандальну заяву Радев зробив під час дебатів зі своїм головним опонентом на пост президента – Анастасом Герджиковим. За словами очільника Болгарії, санкції нібито є неефективними.

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Свою проокупантську позицію Радев назвав прагматизмом у зовнішній політиці.

Також політик заявив, що Болгарії начебто варто зберігати прагматичну позицію у бік офіційної Москви. Бо країна-агресорка – нібито дуже важливий фактор у боротьбі з глобальним тероризмом.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про Крим від свого опонента, Радев заявив: "він зараз російський".

Росія не може бути нашою моделлю розвитку, але Росія не може бути нашим ворогом,

– продовжив політик.

Позиція Герджикова

Представник партії ГЕРБ Атанас Герджиков наголосив, що Крим – територія України. Політик також заявив: що санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не врегулюють справу Криму та питання прав людини в Росії.

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