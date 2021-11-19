Скандальное заявление Радев сделал во время дебатов со своим главным оппонентом на пост президента – Анастасом Герджиковым. По словам главы Болгарии, санкции якобы являются неэффективными.

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Свою проокупантскую позицию Радев назвал прагматизмом во внешней политике.

Также политик заявил, что Болгарии якобы стоит сохранять прагматичную позицию в сторону официальной Москвы. Потому что страна-агрессор – якобы очень важный фактор в борьбе с глобальным терроризмом.

Отвечая на уточняющий вопрос о Крыме от своего оппонента, Радев заявил: "он сейчас российский".

Россия не может быть нашей моделью развития, но Россия не может быть нашим врагом,

– продолжил политик.

Позиция Герджикова

Представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков подчеркнул, что Крым – территория Украины. Политик также заявил, что санкции против России нельзя отменять, пока не урегулируют дело Крыма и вопрос прав человека в России.

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