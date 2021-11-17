Поддержали резолюцию 64 страны, проголосовали "против" – 20, а "воздержались" – 94.

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О чем резолюция

В документе указано, что силовой захват Крыма является незаконным, это нарушение международного права, поэтому территорию следует немедленно вернуть Украине. В очередной раз напомнили, что российские органы и чиновники во временно оккупированном Крыму – нелегитимны. Они могут лишь называться оккупационной властью.

Вызывает беспокойство ситуация по соблюдению прав человека на полуострове. Оккупанты преследуют людей и притесняют коренное население – крымских татар. Говорится об Эмир-Усеине Куке, Галине Довгополой, Сервере Мустафаеве, Владиславе Есипенко, Наримане Джеляле и многих других.

Также отмечается уничтожение культурного и природного наследия, незаконных археологических раскопках, передаче культурных ценностей и преследовании религиозных традиций на полуострове.

Вспомнили и о возмутительной милитаризации и ассимиляции молодежи в Крыму. Россияне проводят там боевую подготовку детей и вводят так называемую "военно-патриотическую" систему образования.

Оккупанты должны обеспечить всех питьевой водой для личного и бытового потребления.

Проект резолюции презентовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он отметил, что в основе документа лежит доклад генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму, подготовленный в августе.

Кто проголосовал против

Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.



Голосование за резолюцию / Фото Укринформ

Реакция Зеленского и Кулебы

Президент Владимир Зеленский приветствовал одобрение резолюции

Наша крымская платформа в тексте проекта! Жду утверждения резолюции Генассамблеей в декабре,

– сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также зафиксировал поддержку Крымской платформы. Он подчеркнул, что документ призывает Россию освободить украинских политзаключенных и обеспечить права крымскотатарского народа.