Поддержали резолюцию 64 страны, проголосовали "против" – 20, а "воздержались" – 94.
К теме Россия использует оккупированный Крым для подготовки собственных ВВС
О чем резолюция
- В документе указано, что силовой захват Крыма является незаконным, это нарушение международного права, поэтому территорию следует немедленно вернуть Украине. В очередной раз напомнили, что российские органы и чиновники во временно оккупированном Крыму – нелегитимны. Они могут лишь называться оккупационной властью.
- Вызывает беспокойство ситуация по соблюдению прав человека на полуострове. Оккупанты преследуют людей и притесняют коренное население – крымских татар. Говорится об Эмир-Усеине Куке, Галине Довгополой, Сервере Мустафаеве, Владиславе Есипенко, Наримане Джеляле и многих других.
- Также отмечается уничтожение культурного и природного наследия, незаконных археологических раскопках, передаче культурных ценностей и преследовании религиозных традиций на полуострове.
- Вспомнили и о возмутительной милитаризации и ассимиляции молодежи в Крыму. Россияне проводят там боевую подготовку детей и вводят так называемую "военно-патриотическую" систему образования.
- Оккупанты должны обеспечить всех питьевой водой для личного и бытового потребления.
Проект резолюции презентовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он отметил, что в основе документа лежит доклад генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму, подготовленный в августе.
Кто проголосовал против
- Армения,
- Беларусь,
- Камбоджа,
- Китай,
- Куба,
- КНДР,
- Эритрея,
- Индия,
- Иран,
- Казахстан,
- Киргизстан,
- Мали,
- Никарагуа,
- Филиппины,
- Россия,
- Сербия,
- Судан,
- Сирия,
- Венесуэла,
- Зимбабве.
Голосование за резолюцию / Фото Укринформ
Реакция Зеленского и Кулебы
Президент Владимир Зеленский приветствовал одобрение резолюции
Наша крымская платформа в тексте проекта! Жду утверждения резолюции Генассамблеей в декабре,
– сказал Зеленский.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также зафиксировал поддержку Крымской платформы. Он подчеркнул, что документ призывает Россию освободить украинских политзаключенных и обеспечить права крымскотатарского народа.