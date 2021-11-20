Він зауважив також, що окупація Криму є порушенням міжнародного права. Відповідну заяву політик зробив 19 листопада, відповідаючи на питання журналістів.

Читайте більше Президент Болгарії назвав Крим "російським": реакція МЗС України

Президент Болгарії знову назвав Крим "російським"

Радєв пояснив журналістам, що, мовляв, "немає жодної драми", "питання абсолютно зрозуміле".

Анексія Криму є порушенням міжнародного права, але, як я сказав учора ввечері (мовиться про 18 листопада – 24 канал) у політиці є реалії, і на даний момент Крим є російським,

– вдруге заявив Радєв.

До речі, 18 листопада під час теледебатів Атанас Герджиков, опонент президента, заявив, що Крим – це Україна. Після цього запитав думку Радєва. Саме тоді він назвав Крим "наразі російським".

Румен Радєв є нинішнім президентом Болгарії, що хоче переобратися на другий термін.

Коротко про скандал через заяву Радєва