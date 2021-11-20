Он также отметил, что в заявлении про Крым говорится о нарушении международного права. Соответствующее заявление политик сделал 19 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

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Президент Болгарии снова назвал Крым "российским"

Радев объяснил журналистам, что, мол, "нет никакой драмы", "вопрос совершенно понятен".

Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером (говорится о 18 ноября – 24 канал) в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским,

– вторично заявил Радев.

Кстати, 18 ноября во время теледебатов Атанас Герджиков, оппонент президента, заявил, что Крым – это Украина. После этого спросил мнение Радева. Именно тогда он назвал Крым "сейчас русским".

Румен Радев является нынешним президентом Болгарии, желающим переизбраться на второй срок.

Кратко о скандале из-за заявления Радева