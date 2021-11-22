Заявления прозвучали после скандального высказывания президента страны Румена Радева о якобы принадлежности оккупированного полуострова к России. О них рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Болгарские официальные лица считают Крым украинским
Министр отметил, что украинская сторона не только словами отреагировала на слова Радева. Ведь вызов посла Болгарии в МИД – это действие в дипломатии.
За последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверения в неизменности позиции Болгарии относительно территориальной принадлежности Крыма,
– рассказал Кулеба.
По его словам, ведомство разберется, как двигаться дальше в этом вопросе. Однако Киев никогда не будет оставлять подобные комментарии без ответа.
Скандальные заявления президента Болгарии по Крыму: основное
- 19 ноября во время теледебатов накануне второго тура президентских выборов в стране Румен Радев заявил, что временно оккупированный полуостров якобы "российский".
- Украинское зарубежное ведомство вызвало на беседу посла Болгарии, который заверил, что его страна неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.
- На следующий день Радев, комментируя свои слова, добавил, что у них "нет никакой драмы" и снова назвал Крым "русским".
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что опрометчивые высказывания президента Болгарии нанесли удар дружественным отношениям между странами.
- Впоследствии на высказывания политика отреагировали в США – там выразили глубокую обеспокоенность.