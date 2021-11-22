Заяви пролунали після скандального висловлювання президента країни Румена Радева про начебто приналежність окупованого півострова до Росії. Про них розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Болгарські офіційні особи вважають Крим українським

Міністр зазначив, що українська сторона не тільки словами відреагувала на слова Радева. Адже виклик посла Болгарії до МЗС – це дія в дипломатії.

За останні два дні ми отримали від багатьох офіційних представників Болгарії запевнення у незмінності позиції Болгарії щодо територіальної приналежності Криму,

– розповів Кулеба.

За його словами, відомство розбереться, як рухатися далі у цьому питанні. Однак Київ ніколи не залишатиме подібні коментарі без відповіді.

Скандальні заяви президента Болгарії щодо Криму: основне