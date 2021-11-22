Президент Румен Радев двічі назвав Крим "російським". Реакцію на такі заяви вже 22 листопада опублікувало посольство США у Софії.

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США стурбовані заявами Радева та вкотре заявили, що Крим український

Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких він називає Крим "російським",
– мовиться у посольстві.

Додали, що "Сполучені Штати, G-7, Євросоюз і НАТО завжди були чіткими та єдиними у своїй позиції, що, не зважаючи на спробу Росії анексувати півострів та його окупацію, що триває, Крим є українським".

У посольстві США заявили, що ми всі, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що:

  • "Крим – це невід'ємна частиною України;
  • спроби Росії легітимізувати незаконне захоплення та окупацію півострова учасниками саміту не визнаються і не будуть визнані".

"За останні кілька днів ми висловили глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії", – заявили у посольстві.

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Повний текст публікації пососьства США в Софії

Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких називає Крим "російським". Сполучені Штати, G-7, Європейський Союз і НАТО завжди були чіткими та єдиними у своїй позиції, що, незважаючи на спробу Росії анексувати Крим та триваючу окупацію, Крим є українським. Усі ми, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що Крим є невід'ємною частиною України і що ми не визнаємо наразі і не визнаватимемо спроби Росії легітимізувати незаконне захоплення та окупацію півострова. За останні кілька днів ми висловили глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії.