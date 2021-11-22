Президент Румен Радев двічі назвав Крим "російським". Реакцію на такі заяви вже 22 листопада опублікувало посольство США у Софії.
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США стурбовані заявами Радева та вкотре заявили, що Крим український
Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких він називає Крим "російським",
– мовиться у посольстві.
Додали, що "Сполучені Штати, G-7, Євросоюз і НАТО завжди були чіткими та єдиними у своїй позиції, що, не зважаючи на спробу Росії анексувати півострів та його окупацію, що триває, Крим є українським".
У посольстві США заявили, що ми всі, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що:
- "Крим – це невід'ємна частиною України;
- спроби Росії легітимізувати незаконне захоплення та окупацію півострова учасниками саміту не визнаються і не будуть визнані".
"За останні кілька днів ми висловили глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії", – заявили у посольстві.
Скандальні заяви президента Болгарії щодо Криму: що відомо
- 19 листопада під час теледебатів напередодні другого туру президентських виборів у країні Румен Радев, болгарський президент, заявив, що тимчасово окупований півострів нібито "російський".
- МЗС України викликало на розмову посла Болгарії, який запевнив, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність України.
- Коментуючи свої слова, 20 листопада, Радев заявив, що у сказаному "немає жодної драми" й знову назвав Крим "російським".
- Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що такі необачні висловлювання президента Болгарії завдали удару дружнім відносинам між країнами. Міністр сказав: "Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території й вбила тисячі людей".
Повний текст публікації пососьства США в Софії
Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких називає Крим "російським". Сполучені Штати, G-7, Європейський Союз і НАТО завжди були чіткими та єдиними у своїй позиції, що, незважаючи на спробу Росії анексувати Крим та триваючу окупацію, Крим є українським. Усі ми, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що Крим є невід'ємною частиною України і що ми не визнаємо наразі і не визнаватимемо спроби Росії легітимізувати незаконне захоплення та окупацію півострова. За останні кілька днів ми висловили глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії.