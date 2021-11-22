Згідно з даними соціологічних агентств, кандидатуру прокремлівського політика підтримали 66% виборців. Водночас його головного опонента Анастаса Герджикова – близько 32%.

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Радев вже встиг оголосити про свою перемогу на виборах глави держави. Своєю чергою Герджиков визнав поразку та привітав чинного президента Болгарії з переобранням.

Явка виборців склала близько 32% – це рекордно низький показник за всю історію голосувань.

Зверніть увагу! В Болгарії 14 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Тоді Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков – 22,83%.

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