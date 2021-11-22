Согласно данным социологических агентств, кандидатуру прокремлевского политика поддержали 66% избирателей. В то же время, его главного оппонента Анастаса Герджикова – около 32%.

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Радев уже успел объявить свою победу на выборах главы государства. В свою очередь Герджиков признал поражение и поздравил действующего президента Болгарии с переизбранием.

Явка избирателей составила около 32% – это рекордно низкий показатель за всю историю голосования.

Обратите внимание! В Болгарии 14 ноября прошел первый тур президентских выборов. Тогда Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%.

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