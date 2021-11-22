Президент Румен Радев дважды назвал Крым "российским". Реакцию на такие заявления уже 22 ноября опубликовало посольство США в Софии.

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США обеспокоены заявлениями Радева и в очередной раз заявили, что Крым украинский

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он называет Крым "русским",

– говорится в посольстве.

Добавили, что "Соединенные Штаты, G-7, Евросоюз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать полуостров и его оккупацию, которая продолжается, Крым является украинским".

В посольстве США заявили, что мы все, включая Болгарию, на саммите Крымской платформы в августе заявили, что:

"Крым – это неотъемлемая часть Украины;

попытки России легитимизировать незаконный захват и оккупацию полуострова участниками саммита не признаются и не будут признаны".

"За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарской власти как в Вашингтоне, так и в Софии", – заявили в посольстве.

Скандальные заявления президента Болгарии по Крыму: что известно

19 ноября во время теледебатов накануне второго тура президентских выборов в стране Румен Радев, болгарский президент, заявил, что временно оккупированный полуостров якобы "российский".

МИД Украины вызвал на разговор посла Болгарии, который заверил, что его страна неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.

Комментируя свои слова, 20 ноября, Радев заявил, что в сказанном "нет никакой драмы" и вновь назвал Крым "российским".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что такие опрометчивые высказывания президента Болгарии нанесли удар дружественным отношениям между странами. Министр сказал: "Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей".

Полный текст публикации посольства США в Софии

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых называет Крым "русским". Соединенные Штаты, G-7, Европейский Союз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать Крым и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским. Все мы, включая Болгарию, на саммите Крымской платформы в августе заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мы не признаем сейчас и не будем признавать попытки России легитимизировать незаконный захват и оккупацию полуострова. За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарской власти как в Вашингтоне, так и в Софии.