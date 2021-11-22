Президент Румен Радев дважды назвал Крым "российским". Реакцию на такие заявления уже 22 ноября опубликовало посольство США в Софии.
Читайте больше Назвал Крым "российским": действующего президента Болгарии переизбрали на второй срок
США обеспокоены заявлениями Радева и в очередной раз заявили, что Крым украинский
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он называет Крым "русским",
– говорится в посольстве.
Добавили, что "Соединенные Штаты, G-7, Евросоюз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать полуостров и его оккупацию, которая продолжается, Крым является украинским".
В посольстве США заявили, что мы все, включая Болгарию, на саммите Крымской платформы в августе заявили, что:
- "Крым – это неотъемлемая часть Украины;
- попытки России легитимизировать незаконный захват и оккупацию полуострова участниками саммита не признаются и не будут признаны".
"За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарской власти как в Вашингтоне, так и в Софии", – заявили в посольстве.
Скандальные заявления президента Болгарии по Крыму: что известно
- 19 ноября во время теледебатов накануне второго тура президентских выборов в стране Румен Радев, болгарский президент, заявил, что временно оккупированный полуостров якобы "российский".
- МИД Украины вызвал на разговор посла Болгарии, который заверил, что его страна неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.
- Комментируя свои слова, 20 ноября, Радев заявил, что в сказанном "нет никакой драмы" и вновь назвал Крым "российским".
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что такие опрометчивые высказывания президента Болгарии нанесли удар дружественным отношениям между странами. Министр сказал: "Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей".
Полный текст публикации посольства США в Софии
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых называет Крым "русским". Соединенные Штаты, G-7, Европейский Союз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать Крым и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским. Все мы, включая Болгарию, на саммите Крымской платформы в августе заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мы не признаем сейчас и не будем признавать попытки России легитимизировать незаконный захват и оккупацию полуострова. За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарской власти как в Вашингтоне, так и в Софии.