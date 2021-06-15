Наразі невідомо, чому так сталося. Найімовірніше, причин декілька: погана погода, холодне море і – брудна вода.

Нагадаємо Мертвого крокодила знайшли на березі Азовського моря в Кирилівці

На пляжах Криму і у воді Чорного моря помітили сотні мертвих медуз

Торік, у 2020, у Криму вже фіксували масовий наплив медуз. Причому як в Азовському, так і в Чорному морях. Однак пік неприємності припав на кінець серпня – тоді морська вода біля берега перетворилася буквально на кашу з медуз.

Схожа ситуація виникла й у поточному 2021, але цьогоріч – вже у червні. Наприклад, на косі Беляус (розташована між містом Євпаторія та селищем Чорноморське) люди помітили багато мертвих медуз на березі, а так само і в воді.

Примітно, що ця коса популярна у туристів якраз тим, що зазвичай тут пологий вхід у море, комфортний піщаний берег, і – відсутність медуз (щонайменше, у червні).

Відео з кашею з медуз у воді Чорного моря опублікувала блогерка у ютуб-каналі "Все обо всем с Еленой". Вона розповіла, що погода там сонячна, вода тепла (до +20 градусів), але відпочивати майже неможливо.

Багато медуз у Криму з'явилися вже у червні: дивіться відео

Читайте також Дістав пістолет: в окупованому Криму працівник ФСБ погрожував рибалкам – відео