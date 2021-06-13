У мережі опублікували відео скандалу. Працівник ФСБ погрожував рибалкам нібито за незаконний вилов риби.
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Погрози від ФСБ
Рибалки були шоковані та обурені. Вони не розуміли, що зробили не так.
Що я зробив? Я просто зайшов з вудкою...Я зайшов на пірс, а мені пістолетом загрожують якісь люди...Він же не напав ні на кого, нічого не зробив,
– кричали рибалки.
Крім того, вони просили правоохоронця прибрати зброю. Потім чоловік з пістолетом пояснив, що рибу не можна ловити навіть на вудку.
Погрози від ФСБ рибалкам, дивіться відео: