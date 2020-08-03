У кримському селищі Форос охоронець санаторію з батогом проганяв відпочивальників з пляжу. Відповідне відео поширила в мережі учасниця інциденту.

Жінка розповіла, що відпочивала з сім'єю на пляжі біля санаторію "Форос". Коли до неї підійшов охоронець з батогом і почав погрожувати. Про це повідомляють "Крим. Реалії" з посиланням на відео з інстаграму відпочивальниці.

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Авторка відео зазначила, що вони з сім'єю протягом 6 років відвідували цей пляж. Однак цього разу виявилося, що це приватна власність, яка належить санаторію "Форос".

Коли туристи почали сперечатися з охоронцем, той почав погрожувати жінці з чоловіком та їхній чотирирічній дитині батогом.

Жінка також повідомила, що охоронець санаторію під час суперечки вибив з її рук телефон, який впав на землю і розбився.

Відео: охоронець погрожував батогом відпочивальникам на пляжі

Як відреагували в адміністрації санаторію

Керівництво санаторію "Форос" заявило, що договір з цим працівником вже розірвали. Також в адміністрації додали, що прибережні території охороняє "козацьке" товариство.

"Винні будуть встановлені у визначеному законодавствому порядку. Наразі досліджуються всі матеріали, зокрема, й відеозаписи", – повідомляється на сторінці санаторію.

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