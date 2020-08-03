В крымском поселке Форос охранник санатория с кнутом прогонял отдыхающих с пляжа. Соответствующее видео распространила в сети участница инцидента.

Женщина рассказала, что отдыхала с семьей на пляже возле санатория "Форос", когда к ней подошел охранник с кнутом и начал угрожать. Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на видео из инстаграма отдыхающей.

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Автор видео отметила, что они с семьей в течение 6 лет посещали этот пляж. Однако на этот раз оказалось, что это частная собственность, которая принадлежит санаторию "Форос".

Когда туристы начали спорить с охранником, тот начал угрожать женщине с мужем и их четырехлетнему ребенку кнутом.

Женщина также сообщила, что охранник санатория во время спора выбил из ее рук телефон, который упал на землю и разбился.

Видео: охранник угрожал кнутом отдыхающим на пляже

Как отреагировали в администрации санатория

Руководство санатория "Форос" заявило, что договор с этим работником уже разорвали. Также в администрации добавили, что прибрежные территории охраняет "казачье" общество.

"Виновные будут установлены в определенном законодательном порядке. Сейчас исследуются все материалы, в том числе и видеозаписи", – сообщается на странице санатория.

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