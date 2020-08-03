Кум российского президента Путина и депутат украинского парламента от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко действительно в воскресенье, 2 августа, въехали в оккупированный Крым.

Как пишут в " Крим.Реалии", пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин подтвердил изданию, что депутат с женой заехали на оккупированный Россией полуостров.

Ранее О том, что Медведчук вместе с женой уехал в оккупированный Крым сообщили ряд СМИ

Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму,

– сказал Бабанин.

От детального объяснения и любых других комментариев пресс-секретарь отказался.

Коротко о связи Крыма и семьи Медведчука – Марченко

По информации, имеющейся в открытом доступе, Медведчук и Марченко имеют в Крыму бизнес, основанный уже после аннексии полуострова Россией. Например, ООО "Таврия-Инвест" и ООО "Фирма Укрснаб", в поселке Гаспра записаны на жену Медведчука – Оксану Марченко.

Оксана Марченко имеет еще и земельный участок под Ялтой площадью более 5000 квадратных метров и дом. СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков у Симеиза. Она стала известной после того, как там встречали с шампанским Владимира Путина в 2012 году. В " Зеркале недели " писали, что резиденцию сделали на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова.

В 2018 году Медведчук в интервью российскому телеканалу " ТВ Центр " говорил, что ездил и намерен ездить в дальнейшем на отдых в аннексированный Крым.

Читайте также Медведчуку, Шарию и другим приобрели сертификаты на платные камеры в СИЗО