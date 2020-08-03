Встретит 66-летие в Крыму: у Медведчука подтвердили, что он прибыл на оккупированный полуостров
Кум российского президента Путина и депутат украинского парламента от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко действительно в воскресенье, 2 августа, въехали в оккупированный Крым.
Как пишут в "Крим.Реалии", пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин подтвердил изданию, что депутат с женой заехали на оккупированный Россией полуостров.
Ранее О том, что Медведчук вместе с женой уехал в оккупированный Крым сообщили ряд СМИ
Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму,
– сказал Бабанин.
От детального объяснения и любых других комментариев пресс-секретарь отказался.
Коротко о связи Крыма и семьи Медведчука – Марченко
- По информации, имеющейся в открытом доступе, Медведчук и Марченко имеют в Крыму бизнес, основанный уже после аннексии полуострова Россией. Например, ООО "Таврия-Инвест" и ООО "Фирма Укрснаб", в поселке Гаспра записаны на жену Медведчука – Оксану Марченко.
- Оксана Марченко имеет еще и земельный участок под Ялтой площадью более 5000 квадратных метров и дом. СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков у Симеиза. Она стала известной после того, как там встречали с шампанским Владимира Путина в 2012 году. В "Зеркале недели" писали, что резиденцию сделали на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова.
- В 2018 году Медведчук в интервью российскому телеканалу "ТВ Центр" говорил, что ездил и намерен ездить в дальнейшем на отдых в аннексированный Крым.
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7 августа, добавим, у Виктора Медведчука – день рождения. Исполнится ему 66 лет. Очевидно, праздновать политик собрался именно на оккупированном Россией украинском полуострове.