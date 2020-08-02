Кум російського президента Володимира Путіна, український політик Віктор Медведчук разом із дружиною поїхали до окупованого Криму. Їх супроводжували ще 3 людей, включно з водієм, усі – українці.

Про те, що Віктор Медведчук разом із дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінмежу з тимчасово окупованим півостровом, пише низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела. Зокрема, сповіщають про це "Новое время" та "Цензор.нет".

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Адмінкордон з Кримом Медведчук перетнув о 14:30 2 серпня. Паспортний контроль подружжя пройшло на КПВВ "Каланчак",

– повідомило поінформоване джерело.

Разом із Медведчуком і Марченко були ще 3 людей: Григорій Чалий, Владислав Галишин та водій Євген Засенко. Всі ці люди – громадяни України.

Зверніть увагу! Згідно з декларацією депутата Медведчука, його дружина Оксана Марченко володіє земельною ділянкою під Ялтою. Її площа становить понад 5 тисяч квадратних метрів. Там же розташований будинок в господарчі будови.

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Кум російського президента, який, власне, й організував анексію півострова, раніше заявляв, що "згідно з чинним українським законодавством і Конституцією, Крим – це територія України, але де-факто це сьогодні Росія".

Також Медведчук говорив про півострів так:

Крим – це місце, де я відпочивав і відпочиваю сьогодні. Це ні для кого не є секретом. Я там в цьому році відпочивав і в минулому, і буду відпочивати далі.

З цих розповідей стає зрозуміло, що лідера другої за розміром парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" не надто бентежить теперішній статус українського півострова.

Цікаво, що у березні 2020-го року Путін підписав указ, згідно з яким право володіти більшістю кримських земель можуть лише росіяни. Під дії даного указу не підпадають лише три райони Криму – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, а також два райони міста Севастополя.

Вілла Медведчуків у жодному з них не розташована. Згідно з законами окупантів, маєток в кума Путіна мали б відібрати, адже і він, і його дружина є громадянами України.