Кум российского президента Владимира Путина, украинский политик Виктор Медведчук вместе с женой поехали в оккупированный Крым. Их сопровождали еще 3 человека, включая водителя, все – украинцы.

О том, что Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко пересекли админграницу с временно оккупированным полуостровом, пишет ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, извещают об этом "Новое время" и "Цензор.нет".

Ранее Канал Медведчука транслировал патриарха Кирилла на День Крещения Руси: видео

Админграницу с Крымом Медведчук пересек в 14:30 2 августа. Паспортный контроль супругов прошел на КПВВ "Каланчак",

– сообщил информированный источник.

Вместе с Медведчуком и Марченко были еще 3 человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко. Все эти люди – граждане Украины.

Обратите внимание! Согласно декларации депутата Медведчука, его жена Оксана Марченко владеет земельным участком под Ялтой. Ее площадь составляет более 5 тысяч квадратных метров. Там же расположен дом в хозяйственные строения.

Чей Крым: как на этот вопрос отвечал Медведчук

Кум российского президента, который, собственно, и организовал аннексию полуострова, ранее заявлял, что "согласно действующему украинскому законодательству и Конституции, Крым – это территория Украины, но де-факто это сегодня Россия".

Также Медведчук говорил о полуострове так:



Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не секрет. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше.

Из этих рассказов становится понятно, что лидера второй по размеру парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" не слишком смущает нынешний статус украинского полуострова.

Интересно, что в марте 2020-го года Путин подписал указ, согласно которому право владеть большинством крымских земель могут только россияне. Под действия данного указа не подпадают только три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, а также два района города Севастополя.

Вилла Медведчуков ни в одном из них не расположена. Согласно законам оккупантов, имение у кума Путина должны были бы отобрать, ведь и он, и его жена являются гражданами Украины.