Медведчук вместе с женой поехал в оккупированный Крым, – СМИ
Кум российского президента Владимира Путина, украинский политик Виктор Медведчук вместе с женой поехали в оккупированный Крым. Их сопровождали еще 3 человека, включая водителя, все – украинцы.
О том, что Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко пересекли админграницу с временно оккупированным полуостровом, пишет ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники. В частности, извещают об этом "Новое время" и "Цензор.нет".
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Админграницу с Крымом Медведчук пересек в 14:30 2 августа. Паспортный контроль супругов прошел на КПВВ "Каланчак",
– сообщил информированный источник.
Вместе с Медведчуком и Марченко были еще 3 человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко. Все эти люди – граждане Украины.
Чей Крым: как на этот вопрос отвечал Медведчук
- Кум российского президента, который, собственно, и организовал аннексию полуострова, ранее заявлял, что "согласно действующему украинскому законодательству и Конституции, Крым – это территория Украины, но де-факто это сегодня Россия".
- Также Медведчук говорил о полуострове так:
Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не секрет. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше.
- Из этих рассказов становится понятно, что лидера второй по размеру парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" не слишком смущает нынешний статус украинского полуострова.
Интересно, что в марте 2020-го года Путин подписал указ, согласно которому право владеть большинством крымских земель могут только россияне. Под действия данного указа не подпадают только три района Крыма – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, а также два района города Севастополя.
Вилла Медведчуков ни в одном из них не расположена. Согласно законам оккупантов, имение у кума Путина должны были бы отобрать, ведь и он, и его жена являются гражданами Украины.