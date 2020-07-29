На 112 канале, который по документам принадлежит близкому соратнику Виктора Медведчука Козаку, показывали приветствие патриарха РПЦ Кирилла. Он в характерном духе "наших братских народов" поздравил людей с праздником крещения Руси.

О том, что в эфире украинского телеканала крутили патриарха Кирилла – главного держателя русских "духовных скреп", сообщил в своем телеграмм-канале Сергей Стерненко.

Недавно Патриарх Кирилл освятил главный пропагандистский храм армии РФ

О чем говорил Кирилл

Эфирное время ему выделили в рамках программы "Праздничный прайм" в день крещения Владимиром Киевской Руси 28 июля. Поздравление записали в формате вопросов-ответов.

Вопросы освещали на экране, чтобы их могли видеть зрители. Подчеркнем: они были написаны на русском языке.



Вопрос для Кирилла / Скриншот из видео

Кирилл говорил о важности этого события в истории народа, его неординарности и все в таком же пафосном духе.

Конечно, не обошлось в речи без поддержки дружеских отношений между народами в духе "братья навеки".

Для того, чтобы у народов не было конфликтов друг с другом, нужно уметь не просто уважать народ, но и иметь возможность и способность что-то от себя давать другим,

– сказал Кирилл.

Фрагмент с поздравлением Кирилла 112 канал выложил на свой ютуб-канал – смотрите видео

Заметим, что телеканал "112 Украина" по документам принадлежит нардепу от "Оппозиционного платформы – за жизнь" Тарасу Козаку – близкому соратнику Виктора Медведчука. Канал неоднократно попадал в поле зрения Нацсовета, поскольку транслировал пропагандистский контент.