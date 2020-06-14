Под Москвой прошла церемония освящения храма военных сил России, который расположен в парке "Патриот". Это самый большой пропагандистский выставочный центр министерства обороны в Московской области.

Открывал и освящал храм главный держатель российских духовных скреп – патриарх Кирилл вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом говорится на официальном сайте Московского Патриархата.

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14 июня, во время освящения сооружения, патриарх заявил, что будет сам настоятелем церкви. Открыть храм планировали к 75-летию Победы – 9 мая. Однако из-за пандемии COVID-19 происшествие пришлось отложить.

Также на церемонии было много политиков и военнослужащих. В частности, заместители министра обороны и главнокомандующий сухопутными войсками России.

Что известно о главном храме Вооруженных сил РФ

Религиозное сооружение строили с осени 2018 года. На официальном сайте храма указано, что его возводили на добровольные пожертвования. Среди тех, кто выделили средства, известные спортсмены, актеры, деятели шоу-бизнеса. Например, режиссеры Никита Михалков и Эмир Кустурица, телеведущий Леонид Якубович. В целом строительство стоило более 3 миллиардов рублей.

Сначала, на мозаиках в середине храма хотели изобразить президента Владимира Путина и генсека СССР Иосифа Сталина. Там даже появилось изображение серпа и молота на витражах.

Советская символика в храме РФ / Фото фейсбук-страница Ярослава Бутакова

Однако президент России заявил, что против предложения быть увековеченным в стенах храма. А изображение Сталина решили передать в один из музеев парка "Патриот".

Как указано на официальном сайте храма, здание имеет множество военных символов. В частности, высота колокольни 75 метров, а здание открыли к 75-летию окончания Второй мировой войны. Кроме этого, высота малого купола – 14,18 метра: война длилась 1418 дней и ночей.

Храм вооруженных сил России / Фото официальный сайт храма

По словам министра обороны РФ, главная икона написана на досках из дерева приклада винтовки Мосина, а диаметр основного купола составляет 19 целых 45 сотых метра – в честь 1945 года. Также патриарх РПЦ Кирилл в речи заявил о прочных связях между русской церковью и военными.

На территории комплекса будет создана галерея "Дорога памяти", длиной в 1418 шагов – как память о 1418 днях боевых действий. Она будет состоять из фотографий участников Второй мировой войны.

В храме вооруженных сил РФ хотят разместить фотографии участников Второй мировой / Фото официальный сайт храма

На здании в виде горельефов будет размещено шествие тысяч немецких военнопленных по Садовому кольцу в Москве в 1944 году и подписание капитуляции Германии.