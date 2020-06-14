Під Москвою пройшла церемонія освячення храму військових сил Росії, який розташований у парку "Патріот". Це найбільший пропагандистський виставковий центр міністерства оборони у Московській області.

Відкривав і освячував храм головний тримач російських "духовних скрєпів" – патріарх Кирил разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Про це йдеться на офіційному сайті Московського Патріархату.

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14 червня, під час освячення споруди, патріарх заявив, що буде сам настоятелем церкви. Відкрити храм планували до 75-річниці перемоги – 9 травня. Однак через пандемію COVID-19 подію довелося відкласти.

Також на церемонії було багато політиків і військовослужбовців. Зокрема, замісники міністра оборони і головнокомандувач сухопутними військами Росії.

Що відомо про головний храм збройних сил РФ

Релігійну споруду будували з осені 2018 року. На офіційному сайті храму вказано, що його зводили на добровільні пожертви. Серед тих, хто виділили кошти, є відомі спортсмени, актори, діячі шоу-бізнесу. Наприклад, режисери Микита Міхалков та Емір Кустуріца, телеведучий Леонід Якубович. Загалом будівництво коштувало понад 3 мільярди рублів.

Спершу, на мозаїках в середині храму хотіли зобразити президента Володимира Путіна та генсека СРСР Йосипа Сталіна. Там навіть з'явилося зображення серпа і молота на вітражах.



Радянська символіка у храмі РФ / Фото фейсбук-сторінка Ярослава Бутакова

Однак президент Росії заявив, що проти пропозиції бути увічненим у стінах храму. Натомість зображення Сталіна вирішили передати до одного з музеїв парку "Патріот".

Як зазначено на офіційному сайті храму, будівля має безліч військових символів. Зокрема, висота дзвіниці – 75 метрів, а споруду відкрили до 75-річчя закінчення Другої світової війни. Крім цього, висота малого купола – 14,18 метра: війна тривала 1418 днів і ночей.



Храм збройних сил Росії / Фото офіційний сайт храму

За словами міністра оборони РФ, головна ікона написана на дошках із дерева прикладу гвинтівки Мосіна, а діаметр основного купола становить 19 цілих 45 сотих метра – на честь 1945 року. Також патріарх РПЦ Кирило у промові заявив про міцні зв'язки між російською церквою та військовими.

На території комплексу буде створена галерея "Дорога пам'яті", довжиною в 1418 кроків – як пам'ять про 1418 днів бойових дій. Вона складатиметься зі світлин учасників Другої світової війни.



У храмі збройних сил РФ хочуть розмістити світлини учасників Другої світової / Фото офіційний сайт храму

На будівлі у вигляді горельєфів буде розміщена хода тисяч німецьких військовополонених по Садовому кільцю в Москві у 1944 році та підписання капітуляції Німеччини.