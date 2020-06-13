Росія назвала свою атомну субмарину на честь князя Київської Русі. Міністерство оборони РФ зарахувало до військово-морського флоту новітній атомний підводний човен "Князь Володимир".

Як пише агентство "Інтерфакс-Росія"з посиланням на Міноборони, урочиста церемонія відбулась на підприємстві "Севмаш" у Сєверодвінську.

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Підводний крейсер назвали ім'ям князя Володимира, хрестителя Київської Русі. Зауважимо, що спочатку корабель мав отримати назву "Святитель Миколай" – на честь однойменного святого.

Субмарина обладнана твердопаливною триступеневою ракетою "Булава", яка здатна нести кілька гіперзвукових ядерних блоків.

На воді судно може досягати максимальної швидкості у 15 вузлів, а під водою – 29 вузлів. На борту можуть перебувати 107 членів екіпажу, зокрема, і 55 офіцерів.



Атомний підводний човен "Князь Володимир" / Фото Baltnews

Це вже четверта субмарина такого типу. І друга, яку назвали ім'ям Київського князя. Першу нарекли на честь Володимира Мономаха.